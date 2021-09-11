Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева показала зрителям новую короткую программу для олимпийского сезона на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Фигуристы выступают 11-12 сентября на льду арены «Трактор».

В новом сезоне Валиева будет катать программу под композицию Кирилла Рихтера «In memoriam».

Спортсменка откатала программу с чистым тройным акселем в начале, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Также спортсменка без ошибок сделала все вращения и чисто прошла дорожку шагов.

На контрольных прокатах выступления фигуристов проходят без оценивания.

Произвольную программу на олимпийский сезон Валиева оставила с прошлого года, завтра, 12 сентября, она покажет зрителям постановку «Болеро».