Российский полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин удвоил преимущество команды в матче против грозненского «Ахмата» в матче 7-го тура РПЛ.

Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. На данный момент счет в матче 2:0 в пользу «Зенита».

На 33-й минуте встречи Ерохин забил гол с паса защитника Дугласа Сантоса. В этом розыгрыше чемпионата России Ерохин забивает уже не первый раз — на его счету уже пять мячей в семи матчах (дубль — в игре с «Ростовом»).

Первый мяч в этой встрече на 10-й минуте провёл бразильский хавбек Вендел. Автором результативной передачи в этой атаке стал нападающий Артем Дзюба.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 14 очками, «Ахмат» — восьмой с девятью очками.