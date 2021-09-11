Российская фигуристка, призер Финала Кубка России Майя Хромых рассказала о своём прогрессе в изучении элементов ультра-си перед олимпийским сезоном.

Слова Хромых цитирует портал «Матч ТВ». «Тройной аксель на подходе, можно сказать. В воскресенье буду делать программу и с сальховом, и с тулупом. Тулуп стал стабильным, сальхов чуть менее», — отметила фигуристка, добавив, что с этим набором элементов она может хотя бы за что-то бороться.

«В прошлом году было сложно входить в сезон из-за карантина. В этом году моя форма лучше, чем была в прошлом», — сказала Хромых.

Напомним, Майя Хромых безошибочно исполнила короткую программу на контрольных прокатах. Премьера произвольной программы пройдет завтра, 12 сентября.