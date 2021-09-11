Петербургский «Зенит» уверенно побеждает грозненский «Ахмат» после первого тайма в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», после первого тайма счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Счёт в игре был открыт уже на 10-й минуте встречи. Это сделал бразилец Вендел с паса Артема Дзюбы. VAR пересматривал момент с проведением атаки, однако мяч был засчитан.

После этого на 33-й минуте преимущество «Зенита» удвоил полузащитник Александр Ерохин. Он забил мяч с передачи бразильского защитника Дугласа Сантоса.

Матч судит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. На бровках ему помогают ассистенты Алексей Лунев и Андрей Болотенков. Резервный арбитр матча — Юнус Кошко.