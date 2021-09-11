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  • 18:17,  11 сентября 2021
ФК "Зенит"
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«Ахмат» отыграл один мяч в матче с «Зенитом». У Крицюка — первый пропущенный

&#171;Ахмат&#187; отыграл один мяч в матче с &#171;Зенитом&#187;. У Крицюка &#8212; первый пропущенный
"Ахмат". Фото: ФК "Ахмат"

Петербургский «Зенит» пропустил первый мяч в игре с грозненским «Ахматом» в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», счет в игре на данный момент 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Автором забитого мяча в начале второго тайма стал Мохамед Конате. Это первый пропущенный мяч для вратаря «Зенита» Станислава Крицюка в новой команде. Футболист сегодня проводит дебютный матч за «Зенит» после перехода из «Жил Висенте».

В составе «Зенита» отличились Александр Ерохин и Вендел в первом тайме.

Матч судит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. На бровках ему помогают ассистенты Алексей Лунев и Андрей Болотенков. Резервный арбитр матча — Юнус Кошко.

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