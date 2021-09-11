«Ахмат» отыграл один мяч в матче с «Зенитом». У Крицюка — первый пропущенный

Петербургский «Зенит» пропустил первый мяч в игре с грозненским «Ахматом» в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», счет в игре на данный момент 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Автором забитого мяча в начале второго тайма стал Мохамед Конате. Это первый пропущенный мяч для вратаря «Зенита» Станислава Крицюка в новой команде. Футболист сегодня проводит дебютный матч за «Зенит» после перехода из «Жил Висенте».

В составе «Зенита» отличились Александр Ерохин и Вендел в первом тайме.