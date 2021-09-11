Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная объяснила, как она восстанавливала тройной аксель и почему не всегда может заставить себя сделать прыжок.

Слова Косторной цитирует портал «Матч ТВ».

«Я не всегда могу заставить себя прыгать тройной аксель, если не чувствую наката, поворота, если я вялая. Я не могу позволить себе идти в этот прыжок в таком состоянии, потому что есть риск травмы», — отметила Косторная, добавив, что она совсем не хотела бы получать повреждения.

По словам фигуристки, травма означает пропуск соревнований и потерю времени, которого и так совсем немного.

Напомним, Алена Косторная прыгала тройной аксель на контрольных прокатах сборной России, но допустила ошибку на выезде с прыжка.