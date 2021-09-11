Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас выиграл спринтерскую гонку в рамках 14-го этапа Гран-при Формулы-1 в Италии.

Соревнования прошли на трассе в Монце.

Боттас стартовал с первой позиции и проехал дистанцию быстрее всех. Второе место у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, он уступил сопернику 2.325 секунды. Третьим финишировал Даниэль Риккьярдо из «Макларена», уступив более 14 секунд. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» лишь 5-й с отставанием в 20 секунд.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 18-ю позицию, проиграв Боттасу 1 минуту и 2.599 секунды. Его партнёр по команде Мик Шумахер приехал вслед за ним на 19-м месте.

Пьер Гасли из «Альфа Таури» попал в аварию на втором круге и не сумел завершить гонку, оставшись на 20-й позиции.