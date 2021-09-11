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  • 19:49,  11 сентября 2021
ФК "Зенит"
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Малком забил «Ахмату» в 7-м туре чемпионата России

Малком забил &#171;Ахмату&#187; в 7-м туре чемпионата России
Малком. Фото: официальный сайт "Зенита"

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком забил грозненскому «Ахмату» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счёт 3:1 в пользу «Зенита».

Малкому удалось забить мяч на 83-й минуте встречи, автором результативной передачи стал Артём Дзюба (для него это уже второй голевой пас в этой встрече). До этого в матче по разу забили Вендел и Александр Ерохин. В составе «Ахмата» забил Мохамед Конате.

Напомним, в этой игре дебютирует голкипер «Зенита» Станислав Крицюк.

Матч судит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. На бровках ему помогают ассистенты Алексей Лунев и Андрей Болотенков. Резервный арбитр матча — Юнус Кошко.

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