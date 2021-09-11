Малком забил «Ахмату» в 7-м туре чемпионата России

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком забил грозненскому «Ахмату» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счёт 3:1 в пользу «Зенита».

Малкому удалось забить мяч на 83-й минуте встречи, автором результативной передачи стал Артём Дзюба (для него это уже второй голевой пас в этой встрече). До этого в матче по разу забили Вендел и Александр Ерохин. В составе «Ахмата» забил Мохамед Конате.

Напомним, в этой игре дебютирует голкипер «Зенита» Станислав Крицюк.