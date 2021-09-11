Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Зенита».

В составе петербургской команды по разу отличились Вендел, Александр Ерохин и Малком. Две голевых передачи в этой встрече сделал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

За «Ахмат» один мяч забил Мохамед Конате, это уже третий его мяч в чемпионате России этого сезона.

В составе «Зенита» дебютировал новый голкипер Станислав Крицюк.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, у команды Сергея Семака теперь 17 очков после 7 туров. «Ахмат» с 9-ю очками после 7 туров идет в середине турнирной таблицы на 8-м месте.