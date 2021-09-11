Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная оценила своё выступление с короткой программой на контрольных прокатах в Челябинске.

Слова Косторной цитирует портал «Матч ТВ». «Сегодня тройной аксель в прокате не получился от слова совсем. Я не особо расстраиваюсь, потому что в принципе первый раз выхожу на прокаты с такими тяжелыми сложными элементами», — отметила фигуристка, добавив, что знает, над чем теперь нужно работать.

По словам Косторной, в произвольной она на 90 процентов исполнит один тройной аксель. Косторная отметила, что они с тренерами идут к трём тройным акселям.

«Чистые попытки были уже на шоу весной, там было даже видео. Пусть и со степаутом, но вполне вменяемая попытка. Он был докрученным», — сказала фигуристка, добавив, что после отдыха пришлось все начинать заново.