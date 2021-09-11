«Манчестер Юнайтед» сумел обыграть «Ньюкасл» в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «МЮ».

В составе «красных дьяволов» дубль оформил Криштиану Роналду, это его дебютный матч за клуб после возвращения спустя 12 лет. В одном из голов ему ассистировал Люк Шоу.

Также в составе «Юнайтед» отличились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард с передач Поля Погба. За «Ньюкасл» один мяч забил Хавьер Манкильо с передачи Аллана Сент-Максимена.

«Манчестер Юнайтед» пока идет по сезону практически без потерь, сейчас у команды Сульшера 10 очков и первое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» набрал лишь одно очко и обосновался в подвале таблицы.