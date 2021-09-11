Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении защитника Вячеслава Караваева и сроках его восстановления.

Слова Семака цитирует портал «Матч ТВ». По словам тренера, Караваев травмировался в последнем матче за национальную сборную России по футболу против Мальты.

«Думал, что несерьезное повреждение, оказалось достаточно серьезным. И сколько Караваев теперь пропустит, пока непонятно. Следующий матч точно, и сколько потом еще — пока не ясно», — рассказал Семак.

В игре с «Ахматом» Вячеслав Караваев участия не принимал.

Напомним, следующим матчем в календаре «Зенита» стоит выездная встреча с лондонским «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет во вторник, 14 сентября, на «Стемфорд Бридж».