Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная рассказала о прощании с академией «Ангелы Плющенко» в марте 2020 года.

Слова Косторной цитирует портал Sport24.

По словам фигуристки, она приходила на каток к Евгению Плющенко, Сергею Розанову и Яне Рудковской. «Евгений Викторович был на льду, поэтому мы общались с Яной Александровной. Я подарила букет. Мы закончили на хорошей ноте. Не было никаких вопросов, конфликтов», — отметила Косторная, добавив, что никаких финансовых вопросов больше не осталось.

Напомним, Алена Косторная в марте 2021 года вернулась в группу Этери Тутберидзе после полугодичного отсутствия. С августа 2020 по февраль 2021 года она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» в группе Сергея Розанова.