Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своей короткой программе для олимпийского сезона.

Слова Валиевой цитирует портал Tele-Sport.ru. Фигуристка отметила, что Даниил Глейхенгауз показал ей эту музыку, и она отметила, что композиция похожа на прошлогоднюю программу «Шторм». Валиева подчеркнула, что хореограф с ней согласился, но отметил, что новая музыка звучит взрослее.

«Если мы выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому», — отметила фигуристка, добавив, что по ходу программы она находится в саду и бежит за бабочкой.

«Ловлю её, отпускаю и следую за ней всю программу. Представляю, что это мечта, за которой ты тянешься. Когда в конце я ловлю бабочку, одна моя мечта сбывается», — отметила Валиева.