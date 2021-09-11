Российская фигуристка, действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своём выступлении в короткой программе и готовности к контрольным прокатам сборной России в Челябинске.

Слова Щербаковой цитирует портал РИА Новости. Фигуристка отметила, что при зрителях ей ехалось очень легко, она чувствовала прилив сил, и было легче, чем на тренировках. По словам Щербаковой, ее травма произошла вне тренировок из-за глупого стечения обстоятельств, и она потеряла много времени.

«В экстренном режиме накатывали программы, чтобы не стыдно тут было показать себя. Пока я сюда с тройными прыжками приехала, пока такой вариант», – сказала Щербакова.

Отметим, произвольные программы фигуристок на контрольных прокатах пройдут завтра, 12 сентября.