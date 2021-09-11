Петербургский СКА сегодня, 12 сентября, сыграет с нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Нижнем Новгороде, начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

На данный момент команда Валерия Брагина одержала три победы и потерпела три поражения в текущем розыгрыше КХЛ. На старте турнира СКА обыграл «Северсталь», «Локомотив» и «Адмирал». В последней встрече петербургские хоккеисты уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» на домашней арене со счётом 2:4.

«Торпедо» пока одержал две победы и дважды проиграл в этом сезоне КХЛ. Нижегородцы уступили «Витязю» и «Сибири», а также обыграли «Ак Барс» и «Сочи».

В прошлом сезоне СКА дважды обыграл «Торпедо» — и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде.