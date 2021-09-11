Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил дебют вратаря Станислава Крицюка в составе «сине-бело-голубых».

Слова Семака цитирует портал «Матч ТВ».

По мнению тренера, с Крицюком сложилась такая же ситуация, как и с бразильцем Клаудиньо — игрок пришел в конце трансферного окна, и необходимо было посмотреть его в деле.

«Это была проверка боем, понятно, что Стасу пришлось непросто, но он справился с давлением, сыграл хорошо», — сказал Семак.

Станислав Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте».

Напомним, в дебютном матче за «Зенит» Станислав Крицюк пропустил один мяч — от Мохамеда Конате. Игра «Зенита» с «Ахматом» прошла сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.