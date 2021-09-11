Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова впечатлила подписчиков кадрами с новой фотосессии в леопардовой шубе.

Загитова выложила в своем «Инстаграме» несколько снимков с новой съемки в яркой шубе и подписала их фразой: «Осень — пора утепляться».

Подписчики остались в восторге от новых фотографий. «Самая красивая фигуристка», «Какая тигра шикарная», — писали болельщики в комментариях.

Напомним, Алина Загитова ранее сообщила, что пропустит и этот олимпийский сезон. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года после неудачного выступления в Финале Гран-при в Италии. Спортсменка полностью пропустила сезон-2020/21, став ведущей в сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.