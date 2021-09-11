Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сегодня, 12 сентября, сыграет с представителем Сербии Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Начало матча примерно запланировано на 23:00 по московскому времени. Встреча состоится на главном стадионе теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью-Йорке.

Это уже третий финал турниров «Большого шлема» для Даниила Медведева. В 2019 году он сыграл в финале US Open против испанца Рафаэля Надаля и проиграл, а в 2021 году вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступил Новаку Джоковичу.

Медведев и Джокович ранее встречались восемь раз, пять побед на счету сербского теннисиста, в трех играх сильнее был россиянин — на итоговом чемпионате АТР, на турнирах в Монте-Карло и Цинциннати.