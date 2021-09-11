Мужская сборная России по волейболу одержала волевую победу над командой Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.

Игра состоялась на стадионе «Эрго-Арена» в Гданьске и завершилась со счётом 3:1 по партиям.

Первую партию российские волейболисты проиграли со счётом 22:25, однако затем собрались и выиграли три сета подряд — счёт 25:16, 25:22, 25:22 в пользу команды Туомаса Саммельвуо.

На чемпионате Европы сборная России идёт на серии из четырёх побед подряд после неудачного начала турнира в игре с Турцией.

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболе 2021 года российским волейболистам предстоит сыграть с победителем матча Польша — Финляндия. Эта игра также состоится сегодня, 11 сентября, но позднее по времени.