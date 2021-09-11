Российские гимнастки Дина и Арина Аверины, которые заняли 2-е и 4-е места на Летних Олимпийских играх в Токио, получили ключи от машин BMW X5.

Журналист Андрей Колесников написал об этом в своём профиле в Фейсбуке, прикрепив фото одной из гимнасток с машиной.

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот её и считают чемпионом», – написал Колесников.

Чемпионы и призёры Игр в Токио получили 77 автомобилей в качестве подарков за выступление на Играх. Победители Игр получили ключи от BMV X5, а серебряные и бронзовые призёры — ключи от BMW X3.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье по художественной гимнастике, уступив первое место израильятнке Линой Ашрам. Арина Аверина заняла 4-е место, ошибившись на последнем предмете.