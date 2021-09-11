Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев арены.

В первом тайме в составе «Спартака» отличился Айртон с передачи Николая Рассказова. Во втором тайме за «красно-белых» по голу забили Квинси Промес и Эсекьель Понсе. Промес отличился с передачи Понсе.

Затем «Химкам» удалось размочить счёт: на 89-й минуте в ворота бывшей команды забил полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

Победа над «Химками» позволила «Спартаку» подняться на промежуточное 6-е место в турнирной таблице. Сейчас у команды Руя Витории 10 очков. «Химки» с 6-ю очками идут на 12-й позиции в таблице.