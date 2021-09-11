Американская фигуристка Алиса Лю выиграла турнир серии ISU Challenger в итальянском Бергамо — Lombardia Trophy.

Спортсменка получила за две программы 219,24 балла. В произвольной программе Лю пошла на тройной аксель, исполнила его в недокрут в полоборота. Также у спортсменки выявили недокрут на тройном тулупе в каскаде.

Второе место заняла польская фигуристка Екатерина Куракова. Её результат — 187,65 балла за две программы. В начале произвольной программы Куракова пошла на редкий каскад из тройных лутца и флипа через ойлер.

Третье место — у фигуристки из США Одри Шин. Она заработала за две программы с ошибками 172,46 балла. Четвертой стала швейцарка Алексия Паганини, которой не удалось выступление в произвольной программе.