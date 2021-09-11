На автодроме в городе Монца сегодня, 12 сентября, состоится итоговая гонка в рамках 14-го этапа Гран-при Формулы-1 в Италии.

Начало гонки назначено на 16:00 по московскому времени.

С первой позиции на стартовой решетке гонку начнет пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Выигравший спринт-квалификацию Валттери Боттас из «Мерседеса» начнет гонку последним, поскольку на его болиде меняли силовую установку, так что Ферстаппену досталась поул-позиция.

Льюис Хэмилтон будет стартовать с 4-го места, со 2-й и 3-й позиции в гонку уйдут Даниэль Риккьярдо и Ландо Норрис из «Макларена».

С 17-й места в гонку уйдет российский пилот «Хааса» Никита Мазепин. Его партнер по команде Мик Шумахер отправится в гонку с 18-го места.