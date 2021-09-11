На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 12 сентября, девушки покажут свои произвольные программы.

Начало выступлений девушек назначено на 16:15 по московскому времени.

Участие в прокатах принимают 10 фигуристок, их поделили на две разминки по пять человек.

Первую разминку откроет Дарья Усачева, за ней выступят Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова и Софья Самодурова. Завершать пятерку выступлений будет Майя Хромых.

Во второй разминке первой выступит Алена Косторная, затем ее на льду сменит Анна Щербакова. Восьмой по счету выступит Елизавета Туктамышева, затем на лед выйдет Камила Валиева и завершит выступления девушек и контрольные прокаты в целом Александра Трусова.