Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал о том, какие ожидания у него от матча «сине-бело-голубых» против «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА.

Игра состоится во вторник, 14 сентября, начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

По словам Малкома в интервью «Матч ТВ», в команде знают, что это будет сложный матч, поэтому футболистам нужно будет много обороняться и искать свои шансы забить с помощью контратак.

«Совершенно точно, что в Лондоне нам придется бегать в два раза быстрее и больше, чем сегодня. Но я уверен: у нас будут шансы, и мы постараемся ими воспользоваться», – сказал Малком.

Напомним, сегодня стало известно, что Малком и Клаудиньо смогут принять участие в игре против «Челси».