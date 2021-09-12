В рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 12 сентября, свои произвольные программы продемонстрируют спортивные пары.

Начало выступлений пар назначено на 15:05 по московскому времени.

В прокатах участвуют шесть спортивных пар, их поделили на две разминки по три дуэта в каждой.

Первую разминку открывают вышедшие из юниоров Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. После этой пары выступят Карина Акопова/Никита Рахманин, а закрывать разминку будут Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Вторую разминку откроют чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. После них на лед выйдут чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Закрывать выступления будут чемпионы Европы и призеры чемпионатов мира и Олимпийских Игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов.