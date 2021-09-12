На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию сегодня, 12 сентября, произвольные программы презентуют мужчины-одиночники.

Начало выступлений мужчин назначено на 13:30 по московскому времени. Прокаты проходят на арене «Трактор» в Челябинске. Программы смогут показать 9 фигуристов.

Первую разминку откроет Петр Гуменник, затем выступит Александр Самарин. Позднее на льду появятся Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

Во второй разминке первым будет выступать Евгений Семененко, его сменит напарник по группе Алексея Мишина Михаил Коляда. Затем произвольную программу покажет Марк Кондратюк. Под 8-м номером в произвольной заявлен Макар Игнатов, а закрывать выступления мужчин вновь будет Дмитрий Алиев.