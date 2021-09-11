Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о показанных коротких программах девушками-одиночницами на контрольных прокатах сборной России.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат». «Больше всего впечатлили Трусова и Валиева. И Трусова в образе Фриды убедила однозначно, это её лучшая программа, которую я когда-либо у неё видел», — отметил Жулин, добавив, что ошибка Анны Щербаковой его не настораживает, ведь она может набрать форму позднее.

Также Жулин подчеркнул, что надеется на стабильное исполнение Аленой Косторной тройного акселя.

«Что касается Туктамышевой, конечно, она подтвердила свои притязания на место в олимпийской заявке», — сказал Жулин.

Напомним, презентация олимпийских произвольных программ девушек состоится завтра, 12 сентября.