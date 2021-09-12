На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 12 сентября, танцевальные пары выступят с произвольными танцами.

Начало выступлений фигуристов назначено на 12:00 по московскому времени.

В первой разминке выступят Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, затем на лёд выйдут Аннабель Морозов/Андрей Багин. Их сменят Анжелика Абашкина/Павел Дрозд, а закрывать разминку будут Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Вторую разминку откроют Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, затем новую постановку покажут Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. После них на лед выйдут Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Завершать разминку будут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, они еще не до конца подготовили произвольный танец, поэтому во второй раз покажут ритм-танец.