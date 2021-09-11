Главные новости с катков, футбольных полей и теннисных кортов — в традиционном дайджесте от Nevasport за 11 сентября:

«Зенит» обыграл «Ахмат» в 7-м туре РПЛ, у Дзюбы — два голевых паса

Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Зенита». В составе «Зенита» по разу отличились Вендел, Малком и Александр Ерохин. За «Ахмат» забил Мохамед Конате.

Россия одержала волевую победу над Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала волевую победу над командой Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Игра состоялась на стадионе «Эрго-Арена» в Гданьске и завершилась со счётом 3:1 по партиям. Первую партию российские волейболисты проиграли со счётом 22:25, однако затем собрались и выиграли три сета подряд — счёт 25:16, 25:22, 25:22 в пользу команды Туомаса Саммельвуо.

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на контрольных прокатах

Российские фигуристы представили свои короткие программы и ритм-танцы к олимпийскому сезону на контрольных прокатах в Челябинске. Прокаты прошли без серьёзных завалов и огрехов. В короткой программе Елизавете Туктамышевой и Камиле Валиевой покорился тройной аксель, Алена Косторная и Александра Трусова сделали его с ошибкой.

«Спартак» обыграл «Химки» в 7-м туре РПЛ

Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев арены. В составе «Спартака» отличились Айртон, Эсекьель Понсе и Квинси Промес. За «Химки» забил Денис Глушаков.

Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сумел обыграть «Ньюкасл» в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «МЮ». В составе «красных дьяволов» дубль оформил Криштиану Роналду, это его дебютный матч за клуб после возвращения спустя 12 лет.

Боттас выиграл спринт на Гран-при Италии, Мазепин — 18-й

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас выиграл спринтерскую гонку в рамках 14-го этапа Гран-при Формулы-1 в Италии. Боттас стартовал с первой позиции и проехал дистанцию быстрее всех. Второе место у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, он уступил сопернику 2.325 секунды. Третьим финишировал Даниэль Риккьярдо из «Макларена».

Медведев вышел в финал US Open, где сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 6 минут. В финале Медведев, посеянный под вторым номером, встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.