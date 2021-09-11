«Фиорентина» сумела обыграть «Аталанту» в матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Фиорентины» дважды с пенальти отличился нападающий Душан Влахович — на 33-й и на 49-й минутах встречи.

За «Аталанту» на 65-й минуте отличился Дуван Сапата, он также забил гол благодаря одиннадцатиметровому удару, но на большее команда из Бергамо оказалась не способна.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 50-й минуте встречи на Руслана Малиновского. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пробыл всю встречу на скамейке и на поле не вышел.