18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США. В финальном матче она оказалась сильнее 19-летней канадки Лейлы Анни Фернандес, игра завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Радукану три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 18. Фернандес записала на свой счет два эйса, пять раз ошиблась на подаче и сделала два брейка.

Напомним, что перед стартом турнира Радукану занимала 150-е место в рейтинге WTA, она пробилась в основную сетку через квалификацию. Фернандес располагалась на 73-й строчке рейтинга.

Финал мужского турнира состоится в воскресенье, 12 сентября, в нем встретятся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.