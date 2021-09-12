18-летняя Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США-2021. В финальном матче 150-я ракетка мира выиграла у канадки Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Таким образом, британская теннисистка установила сразу несколько уникальных рекордов.

Радукану стала первой победительницей турнира «Большого шлема», стартовав с квалификационного раунда. До этого никто из участников квалификации не доходил даже до финала — ни в мужском, ни в женском разряде.

За весь турнир Радукану не проиграла ни одного сета. Она повторила рекорд Серены Уильямс, которая выиграла US Open в 2014 году, также не проиграв ни одного сета. Однако американка стартовала с основной сетки, а Радукану — с квалификации и, таким образом, провела не семь игр, а десять.

Кроме того, Радукану стала первой британкой с 1968 года, победившей на US Open. До этого единственной представительницей Великобритании, выигрывавшей турнир, была Вирджиния Уэйд, которая взяла трофей 53 года назад.

Наконец Радукану взяла US Open в возрасте 18 лет. Это самая молодая победительница турнира «Большого шлема» с 2004 года. 17 лет назад Уимблдонский турнир выиграла 17-летняя Мария Шарапова.