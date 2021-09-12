Nevasport представляет расписание самых интересных спортивных трансляций 12 сентября.
Футбол. Чемпионат России
14:00 «Арсенал» — ЦСКА, прямая трансляция на «Матч Премьер»
16:30 «Сочи» — «Уфа», прямая трансляция на «Матч Премьер»
19:00 «Динамо» — «Нижний Новгород», прямая трансляция на «Матч Премьер»
Футбол. Чемпионат Италии
13.30 «Сампдория» — «Интер», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»
16:00 «Специя» — «Удинезе», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»
19:00 «Милан» — «Лацио», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»
21:45 «Рома» — «Сассуоло», прямая трансляция на «Матч ТВ»
Футбол. Чемпионат Франции
14:00 «Монпелье» — «Сент-Этьен», прямая трансляция на «Спортбокс»
16:00 «Ренн» — «Реймс», прямая трансляция на «Матч! Футбол 2»
Футболу. Чемпионат Германии
16:30 «Айнтрахт» — «Штутгарт», прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»
18:30 «Бохум» — «Герта», прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»
20:30 «Боруссия» М – «Арминия», прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»
Теннис. US Open
23:00 мужчины, финал, Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия), прямая трансляция на «Евроспорт» и «Матч ТВ» (с 23:55)
Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России
12:00 танцы на льду, произвольный танец, прямая трансляция на сайте Первого канала
13:30 мужчины, произвольная программа, прямая трансляция на сайте Первого канала
15:05 пары, произвольная программа, прямая трансляция на сайте Первого канала
16:15 женщины, произвольная программа, прямая трансляция на Первом канале
«Формула-1», «Гран-при Италии»
16:00 гонка, прямая трансляция на «Матч ТВ»
Хоккей. КХЛ
10:00 «Амур» — «Динамо», прямая трансляция на «КХЛ ТВ»
17:00 «Торпедо» — СКА, прямая трансляция на «КХЛ ТВ»
17:00 «Витязь» — «Автомобилист», прямая трансляция на «КХЛ ТВ»
17:00 «Динамо» Рига – «Локомотив», прямая трансляция на «Спортбокс»
17:10 «Динамо» Минск – «Ак Барс» , прямая трансляция на «Спортбокс»
Гандбол. Женская Лига чемпионов
17:00 «Мец» (Франция) – ЦСКА (Россия), прямая трансляция на «Матч! Арена»https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Gandbol/spbvideo_NI1398876_translation_Liga_chempionov_Zhenshhiny_Metc___CSKA/
Мини-футбол. Кубок мира
16:00 Россия – Египет, групповой турнир, прямая трансляция на «Матч! Игра»
Пляжный футбол. Евролига
20:00 Белоруссия – Португалия, суперфинал, прямая трансляция на «Матч! Игра»
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