«Зенит» в октябре примет «Спартак» и «Динамо». Расписание матчей 11-18 туров РПЛ в инфографике Nevasport

Петербургский "Зенит" узнал расписание матчей на оставшийся отрезок первой части сезона РПЛ - с 11-го по 18-й тур.