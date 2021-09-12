Российская теннисистка Елена Веснина стала жертвой ограбления, сообщает ТАСС. Неизвестные вломились в дом 35-летней спортсменки в Подмосковье и похитили в числе прочего олимпийские награды.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, — рассказала Веснина. — Украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф,

По словам Весниной, грабители взломали дверь, а они с супругом забыли включить сигнализацию. Точный ущерб от ограбления они ещё не подсчитали. Теннисистка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Полиция уже осматривает дом.

Елена Веснина — олимпийская чемпионка-2016 в паре с Екатериной Макаровой, а также серебряный призёр Игр-2020 в Токио в миксте с Асланом Карацевым.

Также она является трёхкратной обладательницей титулов WTA в одиночном разряде и 19-й победительницей турниров WTA в паре. Кроме того, на её счету победы в парном разряде на трёх турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и «Уимблдон»-2017.