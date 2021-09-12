Сегодня, 12 сентября, в Челябинске завершатся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Фигуристы представят произвольный танец и произвольные программы. Все прокаты будут показаны в прямом эфире на официальном сайте Первого канала. Женские прокаты также покажет Первый канал по телевидению.

Список трансляций выглядит следующим образом:

12:00 Танцы на льду, произвольный танец

Список участников: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

13:30 мужчины, произвольная программа

Список участников: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

15:05 пары, произвольная программа

Список участников: Карина Акопова/Михаил Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

16:15 женщины, произвольная программа

Список участниц: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.