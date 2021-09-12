Королева Великобритании Елизавета II поздравила теннисистку Эмму Радукану с победой на US Open. 18-летняя Радукану выиграла Открытый чемпионат США, пробившись в основную сетку из квалификации. В финальном матче Радукану одолела 19-летнюю Лейлу Фернандес из Канады — 6:4, 6:3.

«Поздравляю с победой в Открытом чемпионате США по теннису. Это выдающееся достижение достижение в столь юном возрасте и доказательство твоей упорной работы и самоотверженности. Я не сомневаюсь, что твое выдающееся выступление и игра соперницы Лейлы Фернандес вдохновят следующее поколение теннисисток. Шлю тебе и твоим многочисленным поклонникам самые тёплые пожелания».

Радукану стала второй британской теннисисткой, выигравшей US Open. Первой стала Вирджиния Уэйд, которая взяла трофей в 1968 году. Отметим, что Елизавета II уже тогда была королевой Великобритани.