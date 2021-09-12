Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл примерно на два месяца из-за травмы колена, утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 30-летний футболист получил травму в расположении сборной России после игры отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0).

Фернандес точно пропустит дерби против «Спартака» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, которое состоится 20 сентября. О сроках его восстановления станет известно позднее.

Ближайшую игру армейцы проведут сегодня, против тульского «Арсенала» в рамках седьмого тура РПЛ. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

Марио Фернандес в нынешнем сезоне принял участие во всех шести матчах чемпоната России, из которых пять отыграл полностью, а ещё в одном был заменён на 60-й минуте.