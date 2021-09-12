Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах в Челябинске. Чемпионка мира и Европы-2015 представила прокат под «Танго Обливион» в исполнении японской певицы Мисии, чисто исполнив программу с тройным акселем.

«Прокаты проходят с публикой, и я как-то по-новому прочувствовала программу, мне безумно понравилось её катать, — цитирует «Чемпионат» Туктамышеву. — Боялась, вдруг это только моё ощущение, но публика встретила её хорошо, это достойная программа».

Туктамышева также отметила, что мотивацией для неё остаётся серебро чемпионата мира-2021. Фигуристка выступила на мировом первенстве впервые после победы в 2015 году и уступила только соотечественнице Анне Щербаковой.

«Второе место на чемпионате мира меня подстёгивает и вдохновляет, — подчеркнула фигуристка. — Когда есть настроение, процесс идёт легче и прогрессивнее — работаем на этих эмоциях, заставлять не надо».

Сегодня, 12 сентября, Туктамышева и остальные российские фигуристки представят произвольную программу. Начало — в 16:15 по московскому времени.