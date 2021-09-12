Сегодня ночью, 12 сентября, в Голливуде состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Главным событием вечера стал поединок ветеранов — бывшего абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорда. Бой прошёл по правилам бокса.

Поединок завершился поражением Холифилда уже в первом раунде. Сперва Белфорт отправил соперника в нокдаун, а после града ударов рефери принял решение остановить поединок.

Изначально планировалось, что Белфорт сразится с Оскаром де ла Хойей, а Холифилд — с Кевином Макбрайдом. Однако оба поединка были отменены. Де ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус.

В другом бою встретились два экс-бойца UFC: Андерсон Силва нокаутировал Тито Ортиса.