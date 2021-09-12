Необычный инцидент произошёл в США во время матча двух студенческих команд по американскому футболу. Во время игры «Майами Харрикейнз» — «Мичиган Стэйт Спартанз» с верхнего яруса трибун «Хард Рок Стэдиум» начал падать кот.

Неизвестно, как животное оказалось на трибунах и как упало с них, однако внимание болельщиков сразу же было отвлечено от футбола. Кот цеплялся за ткань верхнего яруса, а болельщики не могли никак до него достать.

Однако на выручку пришли фанаты с нижнего яруса. Супруги Крэйг и Кимберли Кромер растянули американский флаг для того, чтобы смягчить удар при падении. Наконец кот отцепился от яруса и упал прямо на флаг под радостные крики толпы. По словам очевидцев, с животным всё в порядке, несмотря на то, что супругам не удалось его удержать — кот всё же свалился с флага на трибуну. Пострадали только фанаты, на которых кот от страха успел обмочиться.