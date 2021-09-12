Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом. Как отмечает официальный сайт президента, Украина хочет побороться за проведение зимних Олимпийских игр.

«Новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Мы верим, что вместе достигнем своей мечты. Олимпиада в Украине — это наша большая мечта, — обратился Зеленский к Баху. — И верю в то, что это возможно. Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр.

Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца — мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять — всегда нелегко. Легко — не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому мы точно попробуем побороться за Олимпиаду».

Украинская делегация в ближайшее время отправится в штаб-квартиру МОК в Лозанне для проведения переговоров.

Ближайшая зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что за проведение Олимпиады-2030 готов побороться украинский Львов.