Накануне, 11 сентября, «Зенит» в рамках седьмого тура чемпионата России взял верх над «Ахматом» со счётом 3:1. Несмотря на неплохой результат, игра сине-бело-голубых оставила немало вопросов.

Главной загадкой до начала игры был стартовый состав сине-бело-голубых. Встреча проходила сразу после матчей сборных, а игроки национальных команд возвращаются в расположение клубов всегда в разном состоянии. Вот и на этот раз «Зенит» не обошёлся без потерь. Капитан команды Деян Ловрен был вымотан играми за сборную Хорватии, и Сергей Семак его оставил в запасе. А Вячеслав Караваев и вовсе вернулся из сборной России с травмой и не попал в заявку на игру. Оба защитника были заменены самыми очевидными вариантами – Дмитрием Чистяковым и Алексеем Суторминым. Последний в «Зените» неплохо переквалифицировался из атакующего вингера в игрока обороны, однако преимущественно как игрок замены. Получив место в стартовом составе, Сутормин не обошёлся без ошибок. Большинство атак «Ахмата» строились через фланг Сутормина, а в первом тайме из-за его обреза Мохамед Конате опасно выходил к воротам. Однако ситуацию спас вратарь.

Кстати, выбор голкипера стал, пожалуй, главным сюрпризом от Семака. Михаил Кержаков провёл стартовые игры сезона в целом уверенно, однако в игре с «Ахматом» ему дали отдохнуть. Место в воротах занял новичок команды Станислав Крицюк. В целом дебют в воротах чемпионов России голкиперу удался. Он несколько раз выручал в опасных моментах, в частности, отразив дальний удар новоиспечённого лидера «Ахмата» Даниила Уткина.

До последнего момента оставалось непонятной ситуация с двумя зенитовскими бразильцами. Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную на матчи отбора ЧМ-2022. Однако «Зенит» из-за ковидных правил Великобритании отозвал уже прибывших в Бразилию игроков обратно. 14 сентября питерцам играть на выезде с «Челси», а приехавшие из «красной зоны» Малком и Клаудиньо просто не успели бы пройти необходимый карантин. В Бразилии обиделись и подали жалобу в ФИФА, которая дисквалифицировала игроков на матчи с «Ахматом» и лондонским клубом.

Однако буквально за день до матча дисквалификация была отменена. В результате оба бразильца были всю неделю в подвешенном состоянии. Выпускать их в старте Семак не рискнул, но и оставлять в запасе на весь матч не стал. Малком и Клаудиньо появились на поле во втором тайме, и в результате первый стал одним из героев встречи, забив третий мяч.

Ещё одной проблемой для «Зенита» было отсутствие Вилмара Барриоса. Колумбиец прибыл из сборной только в день игры и вообще не попал в заявку на поединок. В результате Семаку пришлось идти на эксперимент и выпускать состав по схеме 4-2-2-2 с двумя «свободными художниками» в средней линии. Их роли достались Ерохину и Мостовому.

В связи с кадровыми проблемами в стартовый состав вернулся Артём Дзюба. Проваливший начало сезона форвард снова не забил, но стал, пожалуй, лучшим игроком встречи. Он отрабатывал на всем фронте атаки, отрабатывал на флангах, активно действовал в подыгрыше и стал автором двух голевых передач. Очевидно, что Артём набирает форму и обеими ногами стучится обратно в сборную. Найти другого такого же трудоспособного футболиста в России сейчас просто невозможно. Даже Геннадий Орлов, часто критикующий форварда, в этот раз восхитился его игрой.

«Конечно, Дзюба сегодня сделал серьезный шаг для возвращения в сборную. Видно, что он этого хочет. Сейчас он в форме, — сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу». — И как сборная может обойтись без такого Дзюбы? Кто еще в национальной команде способен выдавать такие хитрые пасы? Смолов? Ну нет, все же немного не такие у него передачи. При этом у Федора лучше поставлен удар. Однако у Дзюбы свои козыри».

Своим первым результативным действием Дзюба отметился уже на девятой минуте, отдав филигранный пас на Вендела, который и открыл счёт. В концовке встречи форвард разыграет эффектную комбинацию с Малкомом.

А вот Азмун потерялся на поле. Почти не атаковал, пару раз ударил по воротам и во втором тайме был закономерно заменён на Клаудиньо. Возможно, сказался сорвавшийся отъезд в Европу, а может, форвард просто устал после матчей сборных.

Азмун остаётся лучшим бомбардиром «Зенита» в этом сезоне, но во вчерашней игре его догнал Ерохин. Хавбек продолжает чередовать яркие и серые игры и после невнятного матча с Мальтой с «Ахматом» снова показал класс. На 33-й минуте хавбек с передачи Дугласа Сантоса сделал счёт 2:0.

В перерыве Семак выпустил Малкома вместо подуставшего Далера Кузяева. Схема стала больше похожей на привычные для «Зенита» 4-4-2. Тренер вообще в игре с грозненцами успел опробовать несколько различных схем и сочетаний. Так на оставшуюся десятиминутку Ерохина заменил Даниил Круговой, который расположился на непривычном правом фланге. «Зенит» стал действовать в три центральных защитника, причём одним из них внезапно стал Сутормин.

Несмотря на комфортный результат, Семак не был доволен игрой команды.

«Потеряли баланс между обороной и атакой, были разрывы в линиях. Понятно, что кто-то устал, кто-то не готов, в таком составе не играли», — пояснил тренер.

Разумеется, ошибки команды можно списать на усталость от матчей сборных и эксперименты с составом. Но в любом случае перед «Челси» есть определённые опасения. Больше всего – из-за ситуации с Малкомом и Клаудиньо. Сейчас именно они кажутся футболистами, способными преподнести сюрприз в Лондоне.