Болельщики московского ЦСКА выбрали необычный способ добраться до Тулы на матч седьмого тура чемпионата России по футболу против «Арсенала». 12 фанатов отправились на игру на воздушном шаре.
Видео взлёта опубликовано в твиттере фан-клуба армейцев в Твиттере. Игра «Арсенал» — ЦСКА пройдёт сегодня, 12 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Встречу «Арсенал» — ЦСКА могут посетить до шести тысяч зрителей.
Видео — твиттер RBWorldorg pic.twitter.com/NyTdIF59Gb
— MasonLeva (@MasonLeva) September 12, 2021
После шести туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. На счету «Арсенала» четыре очка и 15-е место в таблице.
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