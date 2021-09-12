Болельщики московского ЦСКА выбрали необычный способ добраться до Тулы на матч седьмого тура чемпионата России по футболу против «Арсенала». 12 фанатов отправились на игру на воздушном шаре.

Видео взлёта опубликовано в твиттере фан-клуба армейцев в Твиттере. Игра «Арсенал» — ЦСКА пройдёт сегодня, 12 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Встречу «Арсенал» — ЦСКА могут посетить до шести тысяч зрителей.

После шести туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. На счету «Арсенала» четыре очка и 15-е место в таблице.