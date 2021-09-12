Сегодня, 12 сентября, в Челябинске завершатся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Отечественные фигуристки представят свои произвольные программы. В число участников вошли:

Ученицы Этери Тутберидзе:

— победительница Кубка России, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева (15 лет)

— чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при» Алёна Косторная (18 лет)

— двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр ЧМ и ЧЕ Александра Трусова (17 лет)

— бронзовый призёр финала Кубка России Дарья Усачёва (15 лет)

— серебряный призёр финала Кубка России Майя Хромых (15 лет)

— чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (17 лет)

Ученицы Алексея Мишина:

— Елизавета Нугуманова (19 лет)

— чемпионка Европы Софья Самодурова (19 лет)

— чемпионка мира и Европы, победительница финала «Гран-при» Елизавета Туктамышева (24 года)

Ученица Светланы Поповой:

— Ксения Синицына (16 лет)

Женские произвольные программы стартуют в 16:15 по московскому времени. Их в прямом эфире покажет Первый канал, также будет организована прямая трансляция на сайте канала.