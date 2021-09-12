Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На субботу, 11 сентября, в стране выявлено 18 554 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 140 070.

На сегодняшний день сделано уже более 183,2 миллиона тестов. С начала пандемии от коронавируса скончалось 192 749 человек, еще 6 389 657 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 788 россиян. По выздоровлению выписаны 14 497 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 1592 новых случая. В Санкт-Петербурге добавилось 1597 пациентов, в Московской области — 718, в Ленинградской — 183.