«Спартак» написал обращение в Роспотребнадзор с просьбой допустить до 15 тысяч фанатов на матч первого тура группового раунда Лиги Европы против «Легии».

«Клуб обратился в Роспотребнадзор по вопросу увеличения квоты болельщиков на матче с «Легией» до 15 тысяч, — приводит «РБ-Спорт» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова. — Будем ждать ответ. Несправедливо, что одним можно, а другим – нельзя».

По словам Зеленова, официальный ответ от Роспотребнадзора ожидаются получить в понедельник, 13 сентября.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится в среду, 15 сентября. Начало — в 17:30 по московскому времени.