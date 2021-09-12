Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный не примут участия во втором дне контрольных прокатов сборной России, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Причиной стало снятие фигуристки «по медицинским показателям».

Сегодня, 12 сентября Шанаева и Нарижный должны были выступить с произвольным танцем.

Без них в прокатах остались шесть пар: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Трансляция произвольных танцев стартовала в 12:00 по московскому времени. В 13:30 на лёд выйдут мужчины, в 15:05 — спортивные пары, в 16:15 — женщины.