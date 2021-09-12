Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов отметился тремя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Амура» (6:2). 31-летний хоккеист отдал первый ассист уже на тринадцатой секунде встречи: после передач его и Александра Петунина счёт открыл Станислав Галиев.

В первом периоде Войнов оформил ассистентский дубль, отдав передачу на Николая Чебыкина.

Наконец в третьем периоде на 43-й минуте Войнов и Вадим Шипачёв помогли отличиться в большинстве Эрику О’Деллу.

Войнов проводил в составе «Динамо» второй матч. В первой игре с «Авангардом» (5:2) он отдал две голевых передачи.

Напомним, что Войнов полностью пропустил сезон-2020/21 и вернулся в хоккей после годичного отсутствия.

Начал карьеру хоккеист в «Тракторе» ещё до учреждения КХЛ. В 2008 году он переехал в Северную Америку, где выступал в АХЛ за «Манчестер Монаркс» и в НХЛ за «Лос-Анджелес». После скандала с тюремным сроком за домашнее насилие Войнов вернулся в Россию. С 2015 по 2018 год защитник выступал за СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2017. После этого он полностью пропустил сезон-2018/19, а затем год провёл в «Авангарде».